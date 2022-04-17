Тирана, , 18:42 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1228 человек выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. В стране не скончался ни один пациент с COVID-19, выздоровели ещё 18 пациентов. Об этом сообщило вечером 17 апреля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Берат. Албания Stolbovsky

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявлено 274 504 случая заражения коронавирусом, 270 626 человек излечились, скончались 3496 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся восемь пациентов.

На сегодняшний день в стране зарегистрирован 222 активных случая заражения, 21 из которых приходится на Тирану. При этом в Албании, как и в соседних странах, показатель продолжает снижаться уже два месяца.

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