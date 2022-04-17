Москва, , 18:32 — REGNUM Распоряжением правительства РФ в границы морской порт Азов (Ростовская область) войдут дополнительные земельные участки. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин 17 апреля.

Азовский порт Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«На новой территории порта будет построен Азовский морской зерновой терминал. Его пропускная способность будет составлять не менее 1,5 млн тонн в год. Запуск такого терминала поможет развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей», — сказано в распоряжении.

Отмечается, что работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие морских портов». Документ будет опубликован.

ИА REGNUM напоминает, что о строительстве крупного зернового терминала в морском порту Азов сообщалось несколько лет назад. Осенью 2019 года стало известно, что реализацией инвестиционного проекта займутся правительство Ростовской области, Сбербанк России и ООО «Азовский морской терминал».

Суть проекта заключается в создании многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов «Зерновой терминал в морском порту Азов» пропускной способностью от 1,5 млн до 2 млн тонн в год. Планируемый объём инвестиций — 2,6 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию поможет трудоустроить около 150 человек.

Вывести зерновой терминал на проектную мощность ранее предполагалось в 2024 году.

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