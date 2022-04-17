Москва, 17 апреля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ в границы морской порт Азов (Ростовская область) войдут дополнительные земельные участки. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин 17 апреля.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Азовский порт

«На новой территории порта будет построен Азовский морской зерновой терминал. Его пропускная способность будет составлять не менее 1,5 млн тонн в год. Запуск такого терминала поможет развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей», — сказано в распоряжении.

Отмечается, что работа ведётся в рамках федерального проекта «Развитие морских портов». Документ будет опубликован.

ИА REGNUM напоминает, что о строительстве крупного зернового терминала в морском порту Азов сообщалось несколько лет назад. Осенью 2019 года стало известно, что реализацией инвестиционного проекта займутся правительство Ростовской области, Сбербанк России и ООО «Азовский морской терминал».

Суть проекта заключается в создании многопрофильного перевалочного комплекса зерновых культур и генеральных грузов «Зерновой терминал в морском порту Азов» пропускной способностью от 1,5 млн до 2 млн тонн в год. Планируемый объём инвестиций — 2,6 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуатацию поможет трудоустроить около 150 человек.

Вывести зерновой терминал на проектную мощность ранее предполагалось в 2024 году.

Читайте также: В морском порту Азов Ростовской области построят крупный зерновой терминал