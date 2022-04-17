Одинцово, Московская область, 17 апреля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Задержан пенсионер, удерживавший в своей квартире в Одинцово заложника и подозреваемый в убийстве сотрудника спасательных служб. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении 83-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве сотрудника МЧС (ч.1 ст.105 УК)», — приводит заявление старшего помощника руководителя областного главка СК РИА Новости.

Ранее 17 апреля сообщалось, что вооружённый пожилой мужчина в Одинцово удерживает заложника в своей квартире. Позже он начал стрелять по прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции и спасателям. Один из спасателей получил смертельное ранение.