Санкт-Петербург, , 18:27 — REGNUM 17 апреля 2022 года в возрасте 92 лет скончалась Грановская Рада Михайловна — советский и российский психолог, доктор психологических наук, жительница блокадного Ленинграда.

Рада Михайловна родилась в Ленинграде в 1929 году, выжила в тяжёлые блокадные годы, получила несколько высших образований. Является одним из классиков советской психологической школы, ученицей А.Р. Лурии, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина. Ее труды знают и изучают психологи во всем мире. Рада Михайловна занималась проблемами искусственного интеллекта, изучала особенности психологической защиты у человека, психологию творчества и веры. Постулировала важность практической психологии. Много занималась психологическим здоровьем населения и стремилась отыскать эффективные способы помочь людям сохранить свое психическое и физическое здоровье. Рада Михайловна всегда говорила о важности цели в жизни человека:

Рада Михайловна часто повторяла своим знакомым:

И сама Рада Михайловна не тратила попусту ни минуты. Она прожила долгую продуктивную жизнь и каждая минута ее жизни была наполнена смыслом.

Люди, лично знавшие раду Михайловну, помнят ее как чуткого, отзывчивого человека. Выдающегося психолога. Заботливую маму и бабушку. До последних дней жизни она помогала другим людям, интересовалась новостями науки и культуры, занималась самообразованием.

Родным, близким и друзьям будет очень не хватать этого сильного, умного и талантливого человека. Светлая память и вечный покой.