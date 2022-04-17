Таллин, 17 апреля, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Допуск судов под российским флагом приостановила с 17 апреля в свои гавани на Балтийском море Эстония. Об этом 17 апреля сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

В порту

По данным журналистов, с разрешения полиции и пограничной охраны в порядке исключения в порт может быть пропущено судно под флагом РФ, если оно терпит бедствие у берегов республики.

Глава министерства экономики и инфраструктуры Таави Аас сообщил журналистам, что «все предприятия, чья работа так или иначе связана с Россией, должны будут переосмыслить свою деятельность, чтобы справиться с изменениями в экономическом пространстве».

Порты Эстонии присоединились к санкциям ЕС против РФ в связи со специальной операцией на Украине.