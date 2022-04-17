Дубль Гимарайнса принес «Ньюкаслу» победу над «Лестер Сити»
Ньюкасл, Великобритания, 17 апреля, 2022, 18:23 — ИА Регнум. 17 апреля в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» в матче 33-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над «Лестер Сити». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.
Первый мяч на девятнадцатой минуте встречи забил 24-летний вингер сборной Нигерии Адемола Лукман после передачи Айосе Переса – 0:1. Через одиннадцать минут бразильский хавбэк Бруно Гимарайнс восстановил равновесие в счете – 1:1. В компенсированное время Гимарайнс оформил дубль и принес «сорокам» волевую победу – 2:1.
Статистика матча («Ньюкасл»/ «Лестер Сити»)
Удары 16/8
Удары в створ 7/2
Владение 31%/69%
Угловые 3/5
Нарушения 10/10
Составы команд:
«Ньюкасл»: Мартин Дубравка, Фабиан Шер, Мэтт Гаргетт, Эмиль Крафт, Дэн Бюрн, Джонджо Шелви, Бруно Гимарайнс, Аллан Сен-Максимен (Дуайт Гейл, 90’), Жоэлинтон, Мигель Алмирон (Джейкоб Мерфи, 70’), Крис Вуд (Джо Уиллок, 69’).
«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Чаглар Сеюнджю, Амарти Даниэль, Люк Томас, Юри Тилеманс, Айосе Перес (Джеймс Мэддисон, 60’), Кирнан Дьюсбери-Холл, Нампали Менди, Адемола Лукман (Харви Барнс, 66’), Патсон Дака (Келечи Ихеаначо, 78’).