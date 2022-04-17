Луганск, , 18:22 — REGNUM Населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17:25 с направления населенный пункт Орехово по населенному пункту Донецкий с применением артиллерийского орудия 152 мм (пять снарядов)», — говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Старомихайловка в ДНР обстреляли украинские силовики.