Верхняя Пышма, Свердловская область, , 18:19 — REGNUM Жительница Верхней Пыiмы Свердловской области перечислила лжеюристу более 340 тыс. рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Мошенники Gtrk-kaluga.ru

Пострадавшая 1991 года рождения работает помощницей воспитателя. Она вложила деньги в одну из инвестиционных компаний, не смогла вывести их и обратилась к помощи юриста, найденного в интернете. Она переводила ей многократно денежные средства на общую сумму более 340 тыс. рублей, но затем выяснила, что услуга не была ей оказана.

В отношении не установленного лица возбуждено уголовное дело. Как сообщало ИА REGNUM, ранее 85-летний уралец отдал мошенникам более 2 млн рублей.