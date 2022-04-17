Элиста, , 18:11 — REGNUM В Калмыкии на территории заповедника «Черные земли» туристы могут исследовать новый экологический маршрут «Тюльпаны Маныча». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве степной республики.

Парад тюльпанов Александр Полегенько © ИА REGNUM

В течение нескольких дней в калмыцкой степи продлится цветение тюльпана Шренка. Цветок распускается последним после маленького двуцветкового и желтого тюльпана Биберштейна. Экскурсия организована на так называемом «тюльпановом» острове Пятисотка неподалёку от посёлка Манычский Яшалтинского района.

Путешественников призвали строго соблюдать правила безопасности, так как на острове обитают дикие животные, различные виды птиц, грызуне, гадюки.