Москва, , 09:20 — REGNUM По итогам 2021 года представители предпринимательского сообщества воспользовались онлайн-услугами и сервисами на столичном портале mos. ru свыше двух млн раз. Об этом 18 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Цифровой террор Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, за год этот показатель вырос в два раза. Причем самыми востребованными у представителей бизнеса остаются услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и транспорта. Заместитель мэра города отметила, что всего на mos. ru доступно свыше 200 услуг и сервисов для предпринимателей, а общее количество зарегистрированных корпоративных личных кабинетов превышает 420 тысяч.

«Онлайн-формат получения услуг экономит предпринимателям время, позволяя сосредоточиться на развитии своего дела. В прошлом году компании и ИП воспользовались возможностями цифровой экосистемы Москвы свыше двух миллионов раз», — сказала Сергунина.