Москва, 18 апреля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. По итогам 2021 года представители предпринимательского сообщества воспользовались онлайн-услугами и сервисами на столичном портале mos. ru свыше двух млн раз. Об этом 18 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровой террор

По её словам, за год этот показатель вырос в два раза. Причем самыми востребованными у представителей бизнеса остаются услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и транспорта. Заместитель мэра города отметила, что всего на mos. ru доступно свыше 200 услуг и сервисов для предпринимателей, а общее количество зарегистрированных корпоративных личных кабинетов превышает 420 тысяч.

«Онлайн-формат получения услуг экономит предпринимателям время, позволяя сосредоточиться на развитии своего дела. В прошлом году компании и ИП воспользовались возможностями цифровой экосистемы Москвы свыше двух миллионов раз», — сказала Сергунина.