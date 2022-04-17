Киев, , 18:06 — REGNUM Украина не готова отказаться от «своих территорий», заявил в интервью телеканалу CNN, опубликованному 17 апреля, президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Зеленский отметил, что украинская сторона рассматривает «возможность разговаривать» с РФ, но «не на основании российского ультиматума».

По его словам, чем быстрее это произойдёт, тем меньше людей погибнет, однако Украина может «сражаться с РФ и 10 лет».

Президент Украины также подчеркнул, что 800 млн долларов США, которые одобрил президент США Джо Байден на прошлой неделе для отправки в страну нового и более совершенного оружия, «было полезно, но всё ещё нужно больше».