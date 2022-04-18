Москва, 18 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Мэрия Москвы получила от представителей бизнеса свыше 500 различных инициатив относительно того, как сгладить последствия антироссийских санкций. Об этом 18 апреля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Предложения предпринимательского сообщества касаются совершенствования законодательства и новых мер поддержки. Часть из них уже проработана и одобрена, остальные находятся на рассмотрении.

«Город в кратчайшие сроки реализовал предложения, озвученные на внутриотраслевых встречах мэра Москвы с предпринимателями. Например, в столице скорректировали правила демонтажа летних веранд, упростили перепланировку нежилых помещений, предусмотрели помощь в проведении пилотных тестирований для ИТ-компаний. Мы анализируем все инициативы делового сообщества. В штаб по защите бизнеса их поступило более 500, часть уже одобрена», — сказала Сергунина.