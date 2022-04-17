Ростов-на-Дону, , 17:53 — REGNUM Первый тайм «Ростова» с тульским «Арсеналом» (2:1) наставник жёлто-синих и сборной России по футболу Валерий Карпин назвал качественным. Об этом он сообщил журналистам после победы в выездной игре.

Валерий Карпин Fc-rostov. ru

«Первый тайм понравился – он получился качественным, можно было забивать больше. Пропустили нелепый гол, после неразберихи в собственной штрафной. По сути, это был единственный момент у наших ворот в первой половине матча. Во втором тайме было намного сложнее. Ребята молодцы, выдержали и дожали соперника», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что 17 апреля в Туле на стадионе «Арсенал» футбольный клуб «Арсенал» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 минимальной уступил «Ростову» — 1:2. Забитыми мячами в составе гостей отметились Николай Комличенко (после подачи Кирилла Щетинина) и Дмитрий Полоз (после подачи Николая Комличенко). Единственный гол в составе хозяев поля забил защитник Игорь Смольников.

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