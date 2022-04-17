17 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что украинский военно-транспортный самолет с партией западного вооружения был сбит в районе Одессы.

Оксана Переможенко, , 20:02 — REGNUM Украинский военно-транспортный самолет с партией западного вооружения был сбит в районе Одессы. Об этом 16 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Российскими средствами ПВО в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», — отметил официальный представитель Министерства обороны России.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба», а также на странице ресурса «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте». Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Отряд Ковпака». В целом участники обсуждения позитивно оценили данную новость. Некоторые также стали задаваться вопросом, где собирался совершить посадку военно-транспортный самолет. Были и те, кто выразил предположение, что Киеву все равно придется рассчитываться с Западом за этот груз, несмотря на то, что он не был доставлен.

«Ваш заказ отменен», — с сарказмом отреагировала Лена.

«Первый такой самолёт? Поздновато», — считает Timur I.

«Недоставка», — также не без сарказма добавил Planken.

«Хорошая новость!» — пишет Lulu L.

«Проблемы с логистикой», — пошутил Юрий.

«Утилизация идёт по плану!» — добавил один из участников обсуждения.

«Где планировал приземлиться этот самолёт? Почему ещё остались аэродромы для подобных прилётов?» — недоумевает Mila F.

«Груз не доставлен, но заплатить за него… [украинцы] всё равно должны!» — отреагировал Антон Павлович.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наконец-то!!! Теперь бы ещё ж/д пути перебить», — прокомментировал новость один из участников обсуждения.

«Локация: к Бандере», — иронизирует один из комментирующих.

«Минус еще один. Пока вот видно, как деньги инвесторов буквально идут на дно», — написала Евангелина.

«Теперь вот Украине еще и долги выплачивать за то, что она и не получила. Дурак всегда платит дважды», — пишет Светлана Т.

«А экипаж? Скоро у них так и лётчиков не останется, а оставшиеся откажутся лететь на верную смерть», — написала Елена П.

«А куда он собирался приземляться? Или приводняться? А как же аэродромы? Наши берегут зачем-то?.. Это не кукурузник, что в поле можно посадить. Или оставили один и заманивали туда…» — задумался Олег Х.

«Полагаю, что европейским партнёрам придётся выкатить утилизационный сбор», — с сарказмом отреагировал Никита П.

«Решили что кроме ПВО крейсера (вероятно, речь о крейсере «Москва» — О. П.) их бить нечем. Ага, щас (сейчас — О. П.)», — отреагировал Анатолий К.

«Хорошо бы знать, что там было. В любом случае одесские нацисты не досчитаются некоторого вооружения, которое вот где-то сгорело и сгинуло в пучине огня. Огонь, он любит чистить все», — подытожил Slider M.

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