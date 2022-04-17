Абакан, 17 апреля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Степной пожар перекинулся 17 апреля на свиноферму в Усть-Абаканском районе Республики Хакасия. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Горит сухая трава

Площадь пожара составила 2 000 квадратных метров, огнём уничтожено 70 свиней. По соседству с фермой пожарные ликвидируют загорание здания овощехранилища на площади 700 кв. метров. Распространение огня остановлено, на месте работают 26 спасателей и восемь единиц техники.

В целом, с начала 17 апреля в республике зарегистрировано 30 ландшафтных пожаров.