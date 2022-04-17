Вашингтон, , 17:40 — REGNUM Многие из санкций, введённых против России странами Запада, останутся в силе на постоянной основе. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на неназываемых высокопоставленных лиц из США и других стран Запада.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье американского издания сообщается, что после начала специальной военной операции России на Украине администрация президента США Джозефа Байдена и союзники Соединённых Штатов из Европы обсуждать новое мироустройство. В новом сценарии США и союзники не будут пытаться сотрудничать с Россией, а направят свои силы на её изолирование и ослабление.

Конкретные планы по закреплению новой политики Запада разрабатываются в министерствах США, НАТО и Евросоюзе. Новая политика охватывает различные сферы международной деятельности от обороны и финансов до торговли и дипломатии. При этом санкции против России рассматриваются как часть долгосрочной стратегии.

«Многие из этих мер останутся в силе на постоянной основе», — пишет издание со ссылкой на заявления восьми высокопоставленных лиц из США и других стран.

Отмечается, что некоторые из официальных лиц говорили с изданием на условиях сохранения анонимности.