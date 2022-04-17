Киев, 17 апреля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Посетить Украину в ближайшее время должен президент США Джо Байден. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN.

Владимир Зеленский

Зеленский выразил мнение, что глава Белого дома США, который должен увидеть «все своими глазами», все-таки приедет в страну.

При этом он добавил, что Байден, вероятно, будет принимать решение по данному вопросу исходя из ситуации с безопасностью.

Как передавало ИА REGNUM, 15 апреля президент США Джо Байден сообщил, что Белый дом в ближайшее время примет решение о возможном визите американского дипломата в Киев.