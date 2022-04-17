Салехард, , 17:30 — REGNUM На Ямале в Полярно-Уральском природном парке родились первые в 2022 году детеныши овцебыка. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Новорождённый овцебык. Скриншот с видео, предоставленного пресс-службой главы ЯНАО. Пресс-служба губернатора ЯНАО

Отмечается, что ежегодно приплод овцебыков в вольерном комплексе составляет 20-25 телят. А 2021 год стал рекордным — появилось на свет 27 телят.

Овцебыков завезли на Ямал с полуострова Таймыр 1997 году – 15 животных. На сегодня Горнохадатинский участок Полярно-Уральского природного парка является крупнейшим в мире питомником овцебыков. По экспертным оценкам учёных, сейчас на Ямале обитает до 300-400 животных. В коралях питомника на 974 га содержится около 100 животных.

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