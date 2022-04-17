Кейптаун, 17 апреля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Более 400 человек стали жертвами наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР. Об этом 17 апреля со ссылкой на главу департамента экономического развития, туризма и охраны окружающей среды правительства провинции сообщает агентство Reuters.

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Непогода оставила без крова тысячи жителей, отключено энергоснабжение и водоснабжение, нарушена работа одного из самых оживленных африканских портов Дурбан. В провинции Квазулу-Наталь зафиксировано наибольшее количество разрушений: размыты автомобильные и железные дороги, обрушились десятки мостов, повреждены 13,5 тысячи зданий, полностью разрушены четыре тысячи административных строений и домов. Наводнения унесли жизни более 400 человек, ещё 50 – пропали без вести.

Ущерб от наводнений превышает 10 млрд рандов (684,58 млн долларов США).

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отложил рабочий визит в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить последствия природной катастрофы с кабинетом министров.