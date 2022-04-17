Вашингтон, 17 апреля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX со спутником NROL-85 Национального управления военно-космической разведки США стартовала с космодрома ВВС США Ванденберг 17 апреля. SpaceX ведёт прямую видеотрансляцию со стартового комплекса.

spaceX Запуск Falcon 9

Ранее в SpaceX планировали провести этот запуск 15 апреля. Сперва старт перенесли на сутки по техническим причинам, позже – ещё на один день из-за неблагоприятных метеоусловий.

Новый спутник будет использоваться в интересах Национального управления военно-космической разведки США. Подробная информация о военных спутниках серии NROL не раскрывается.