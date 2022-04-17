Минск, , 17:16 — REGNUM В Белоруссии за последние сутки число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 возросло на 432 и достигло 974 478. Об этом БЕЛТА сообщили 17 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 974 478 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6901.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 967 084 человека и что всего в стране было проведено13 036 344 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 800 носителей SARS-CoV-2.