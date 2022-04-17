Одинцово, Московская область, , 17:15 — REGNUM Вооружённый пожилой мужчина в Одинцово взял в заложники сотрудника коммунальных служб и забаррикадировался в собственной квартире. 17 апреля об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, на место происшествия прибыли полицейские и спасатели. При попытке взлома двери мужчина открыл огонь и ранил одного из спасателей.

После этого из квартиры продолжилась хаотичная стрельба. Сотрудники полиции начали переговоры.

Отмечается, что неделю назад у пенсионера умерла супруга. После этого он перестал общаться с близкими.