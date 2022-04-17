Псков, 17 апреля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в воскресенье, 17 апреля, сообщил о гибели еще троих военнослужащих Псковского территориального гарнизона в ходе специальной военной операции на Украине. Общее количество жителей области, о гибели которых в ходе СВО официально сообщили власти региона, достигло 26 человек.

Елена Молчанова ИА REGNUM Псков

Как рассказал губернатор, при исполнении воинского долга погибли:

Гвардии младший сержант Станислав Кочетков;

Гвардии младший сержант Александр Шрайнер;

Гвардии сержант Артём Скляр.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за обеспечение безопасности нашей страны. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно поможем», — заявил Ведерников.

Отметим, в минувший понедельник, 11 апреля, глава Псковской области сообщал о том, что в последний путь с воинскими почестями проводили троих военнослужащих, погибших в борьбе с неонацизмом на Украине. Среди них:

Гвардии старший лейтенант Сергей Кирьяков;

Гвардии старший сержант Алексей Кузьмин;

Гвардии старший сержант Владимир Соседов.

Ранее сообщалось о гибели еще 20 военнослужащих.