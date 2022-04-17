Глава ЛНР Пасечник наградил медалями сапёров ВС России
Счастье, ЛНР, 17 апреля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Сапёров противоминного центра Вооруженных сил (ВС) России 17 апреля наградил медалями глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Специалисты завершили работы по гуманитарному разминированию на ТЭС в луганском городе Счастье.
Территория теплоэлектростанции была заминирована при отходе украинских войск. После перехода ТЭС под контроль ЛНР, начались работы по разминированию, в том числе с участием сапёров Международного противоминного центра ВС России.
По данным специалистов, обследовано 35 гектаров территории, обезврежено порядка 250 взрывоопасных предметов. Теперь на теплоэлектростанции можно проводить восстановительные работы и осуществлять подготовку к запуску.
Церемония награждения прошла на территории разминированной ТЭС, где отличившимся военнослужащим вручили медали «За веру и Волю».