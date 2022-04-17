Счастье, ЛНР, 17 апреля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Сапёров противоминного центра Вооруженных сил (ВС) России 17 апреля наградил медалями глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Специалисты завершили работы по гуманитарному разминированию на ТЭС в луганском городе Счастье.

Mil.ru Саперы за работой

Территория теплоэлектростанции была заминирована при отходе украинских войск. После перехода ТЭС под контроль ЛНР, начались работы по разминированию, в том числе с участием сапёров Международного противоминного центра ВС России.

По данным специалистов, обследовано 35 гектаров территории, обезврежено порядка 250 взрывоопасных предметов. Теперь на теплоэлектростанции можно проводить восстановительные работы и осуществлять подготовку к запуску.

«От лица всей республики и себя лично я хочу выразить вам слова огромной благодарности за ту работу, которую вы сделали уже сегодня. К большому сожалению, война продолжается, но республика должна жить, и республика нуждается в электричестве, воде, газе, тепле. Наши люди без электричества жить не могут, также как не могут работать без электричества заводы и фабрики республики. Я абсолютно искренне благодарю вас за вашу работу, за ваш труд, за вашу отвагу и доблесть», — цитирует обращение Леонида Пасечника к российским специалистам РИА Новости.

Церемония награждения прошла на территории разминированной ТЭС, где отличившимся военнослужащим вручили медали «За веру и Волю».