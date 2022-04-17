Донецк, , 17:04 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) снова обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.38 населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что представители ВСУ обстреляли еще два населенных пункта в ДНР.