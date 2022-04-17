Пекин, , 17:00 — REGNUM Правительство США приняло решение о поставках тяжёлого вооружения правительству Украины с целью максимального затягивания конфликта. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В материале специализирующегося на освещении международных событий китайского издания отмечается важность недавнего решения президента США Джозефа Байдена о предоставлении дополнительной военной помощи Украине. Отмечается, что речь идёт о поставках вооружения на сумму около $800 млн, включая 18 155-мм гаубиц.

В статье подчёркивается, что это решение правительства США создаёт опасный прецедент. Вслед за США поставки тяжёлого вооружения Украине могут начать и другие страны.

«Безрассудная поставка Украине оружия из США, а особенно тяжёлой артиллерии, не поможет мирным переговорам, а только продлит этот конфликт, на что и рассчитывают в США», — отмечает издание.

Также в материале Global Times говорится, что страны Запада могли отправить на Украину наёмников. Подобные действия инициируются правительством США с целью сдерживания развития и военного потенциала России.