Ассам, , 16:57 — REGNUM По меньшей мере 14 человек погибли в результате непогоды в индийском штате Ассам. Среди жертв шторма – несовершеннолетний мальчик, сообщает 17 апреля телеканал NDTV.

Шторм Godunderstands.americanbible.org

Сильные ливни обрушились на штат с 14 апреля. Шквальный ветер вырвал с корнями десятки деревьев, повредил линии электропередач.

Отмечается, что к воскресенью количество погибших достигло 14 человек, в том числе от удара молнии скончался 15-летний подросток.

Жители ищут убежище в школах и правительственных учреждениях.