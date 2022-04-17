Элиста, 17 апреля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Пассажиры рейсового автобуса Элиста — Санкт-Петербург, попавшего в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области, выехали в северную столицу. Об этом 17 апреля в своём телеграм-канале министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Калмыкии Антон Рубанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкт-Петербург

«Автобус с нашими земляками продолжил движение по маршруту и доехал до населённого пункта, где всем пассажирам предоставлено горячее питание. По завершению он продолжит движение по маршруту», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, смертельная авария произошла 16 апреля около 20:30 мск на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. В результате столкновения двух автобусов, один из которых следовал по маршруту Элиста – Санкт Петербург, скончались три человека, 12 человек находятся в больницах. Ещё двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.