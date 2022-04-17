Новосибирск, 17 апреля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Животных Новосибирского зоопарка начали переводить «на летние квартиры». Об этом сообщается в группе зверинца в социальной сети «ВКонтакте», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM В Новосибирском зоопарке

«Мы постепенно переводим животных в уличные вольеры. Мы всегда стараемся не упускать ни один тёплый день, и нынешняя весна всё ускорила. Скоро уличные прогулки будут доступны всем нашим животным: даже самым маленьким и теплолюбивым. При этом у тех, кому противопоказаны прохладные ночи, как всегда, есть возможность укрыться в теплом павильоне или погреться под специальными лампами», — уточнили работники зоопарка.

В зверинце отметили, что перевод животных «на летние квартиры» дело довольно хлопотное, но обязательное, так как «солнце и свежий воздух нужны представителям всех видов«.