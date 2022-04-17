Новосибирск, 17 апреля 2022, 16:43 — REGNUM В Новосибирске на фасаде здания на Красном проспекте появилось изображение украинской пенсионерки со Знаменем Победы. Автор изображения — профессиональный иллюстратор Анастасия Хнюнина.
«Установка баннера, автором которого является новосибирская художница Анастасия Хнюнина, инициатива Координационного совета в защиту общественной нравственности и традиционных семейных ценностей», — рассказали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
По словам Хнюниной, она выполнила работу бесплатно, потому что видео, по мотивам которого создана картина, растрогало её до слёз, пишет «Континент Сибирь».
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