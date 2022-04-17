Москва, 17 апреля 2022, 16:54 — REGNUM Уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове возбуждено в Следственном комитете РФ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 апреля в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, группа лиц из числа участников националистических вооружённых формирований Украины, снесли памятник советскому полководцу, используя специальную технику.
Уголовное дело возбуждено по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершённое группой лиц по предварительному сговору».