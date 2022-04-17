Москва, , 16:54 — REGNUM Уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове возбуждено в Следственном комитете РФ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 апреля в пресс-службе ведомства.

Памятник-бюст Георгия Жукова Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным следствия, группа лиц из числа участников националистических вооружённых формирований Украины, снесли памятник советскому полководцу, используя специальную технику.

«Эти преступные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», — заявили в СК.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершённое группой лиц по предварительному сговору».