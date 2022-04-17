Донецк, 17 апреля, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16:20 населенный пункт Новоселовка — населенный пункт Озеряновка… 16:20 населенный пункт Майорск — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты 6/7)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики всего выпустили 16 снарядов калибром 122 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что представители ВСУ снова обстреляли населенный пункт Первомайск.