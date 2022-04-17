Полевской, Свердловская область, , 16:35 — REGNUM 85-летний житель Полевского Свердловской области перевёл мошенникам 2,05 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

По словам мужчины, неизвестный позвонил ему, представился руководителем центрального отделения некого банка и спросил, есть ли у него сбережения и в каких банках. А затем уточнил, сколько всего денег, и предложил перевести их на «безопасный счёт». В итоге пожилой уралец снял свои деньги со счёта и перевёл мошеннику.

Это произошло ещё в декабре. В феврале он позвонил на указанный ему номер и понял, что его обманули. Правда, в полицию обратился лишь в апреле.

​​​​​​​