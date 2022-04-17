Питтсбург, США, 17 апреля 2022, 16:40 — REGNUM Два человека погибли в результате стрельбы на домашней вечеринке в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом 17 апреля сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции.
Вечеринка проходила в арендованном доме, на ней присутствовали более 200 человек. В больницу доставлены несколько человек, в том числе, по меньшей мере, 11 гостей с огнестрельными ранениями.
Двое мужчин скончались.
По данным полиции, внутри здания было выпущено 50 выстрелов.
Начато расследование. Информации о подозреваемых пока не поступало.