Питтсбург, США, , 16:40 — REGNUM Два человека погибли в результате стрельбы на домашней вечеринке в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания). Об этом 17 апреля сообщает Associated Press со ссылкой на данные полиции.

Полиция (сс) Raymond Wambsgans

Вечеринка проходила в арендованном доме, на ней присутствовали более 200 человек. В больницу доставлены несколько человек, в том числе, по меньшей мере, 11 гостей с огнестрельными ранениями.

Двое мужчин скончались.

По данным полиции, внутри здания было выпущено 50 выстрелов.

Начато расследование. Информации о подозреваемых пока не поступало.