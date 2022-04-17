Новокузнецк, Кемеровская область, 17 апреля, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Новокузнецке приступили к демонтажу асфальтового покрытия на трамвайных путях на проспекте Октябрьском. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

«Подрядчик убирает старое покрытие на участке «Дом быта — Сибирь». Кроме замены асфальтового покрытия в габарите трамвайного пути, будет произведён текущий ремонт стыков трамвайного полотна, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Работы разбиты на пять участков включающие в себя ремонт переездов: «Октябрьский — Циолковского», «Октябрьский — Сеченова» и местный заезд к кинотеатру «Сибирь».

Работы планируют завершить к 30 апреля. Они будут производиться круглосуточно без остановки трамвайного движения.