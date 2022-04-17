Луганск, 17 апреля 2022, 16:31 — REGNUM Видеокадры с российскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) в полной боевой готовности на территории ЛНР опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров 17 апреля в своём Telegram-канале.
Кадыров рассказал, что этот видеоматериал был снят ещё 15 апреля, однако его удалось передать только сейчас.
«К великому сожалению, в силу плохого интернет-соединения не получается своевременно выпустить материал в массы», — объяснил Кадыров.
Он отметил, что показанные РСЗО находятся в полной готовности, а боевые расчёты ожидают поступления координат позиций противника.
Ранее 17 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 254 украинские установки реактивных систем залпового огня.