Луганск, , 16:31 — REGNUM Видеокадры с российскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) в полной боевой готовности на территории ЛНР опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров 17 апреля в своём Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что этот видеоматериал был снят ещё 15 апреля, однако его удалось передать только сейчас.

«К великому сожалению, в силу плохого интернет-соединения не получается своевременно выпустить материал в массы», — объяснил Кадыров.

Он отметил, что показанные РСЗО находятся в полной готовности, а боевые расчёты ожидают поступления координат позиций противника.

Ранее 17 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 254 украинские установки реактивных систем залпового огня.