Луганск, 17 апреля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) снова обстреляли населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 17 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16:10 с направления населенный пункт Новозвановка по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия 122 мм (12 снарядов)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что населенные пункты Гольмовский и Горловка в ДНР обстреляли представители ВСУ.