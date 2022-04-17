Сочи, Краснодарский край, 17 апреля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. 17 апреля в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет московский «Локомотив». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

Стартовые составы команд:

«Сочи» (расстановка 3-4-2-1): Сослан Джанаев – Ваня Дркушич, Родригао, Данила Прохин – Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Тимофер Маргасов, Артем Макарчук – Викториен Ангбан, Артур Юсупов – Матео Кассьерра.

«Локомотив» (расстановка 4-2-3-1): Гильерме – Дмитрий Жвиоглядов, Тин Едвай, Марк Мампаси, Мацей Рыбус – Константин Марадишвили, Артем Карпукас – Сергей Бабкин, Вильсон Изидор, Гирано Керк – Ян Кухта.

На данный момент «Сочи» с тринадцатью победами и 42-мя набранными очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», набрав 37 очков, располагается двумя позициями ниже.