Новокузнецк, Кемеровская область, , 16:26 — REGNUM В Новокузнецке состоится первый концерт в рамках международного фестиваля «Джаз у Старой крепости». Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

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«Новокузнецк давно стал сибирской столицей джаза. На следующей неделе в город приедут звезды российского и мирового уровня. Уже во вторник состоится первый концерт в рамках международного фестиваля «Джаз у Старой крепости», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Мэр уточнил, что с 19 по 22 апреля в Губернаторском джаз-клубе «Геликон» состоится XXXVIII Фестиваль «Джаз у Старой крепости» имени Анатолия Берестова.