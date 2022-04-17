Донецк, 17 апреля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В результате обстрелов Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены газопровод, здание больницы и многоквартирные дома. Об этом 17 апреля сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины в Кировском районе Донецка, по ул. Кирова, пострадали здание больницы № 25 и пять многоквартирных домов, — говорится в сообщении. — В Петровском районе, по ул. Львовской, поврежден газопровод».

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Петровский район Донецка обстрелян со стороны ВСУ.