Надымский район, Ямало-Ненецкий АО, 17 апреля, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Надымском районе ЯНАО некоторые семьи могут получить компенсацию на установку детских замков безопасности на окна. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Ребёнок

Социальную выплату могут получить семьи коренных малочисленных народов Севера и семьи, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Надымского района, которые воспитывают детей в возрасте до семи лет, уточняют в муниципалитете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Северодвинске Архангельской области из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, выпала двухлетняя девочка. Ребёнок госпитализирован.