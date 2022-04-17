Минск, 17 апреля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Запреты и ограничения на посещения лесов, в районах, преимущественно, граничащих с Украиной и странами ЕС, действуют в Белоруссии.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

По данным министерства лесного хозяйства республики на 17 апреля, ограничения коснулись 20 муниципалитетов.

Так, на карте отмечены 11 районов Гомельской области, шесть районов в Гродненской и три – в Брестской областях.

С чем именно связаны ограничения – на сайте министерства не уточняется.