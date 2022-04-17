Донецк, , 16:20 — REGNUM В течение дня 17 апреля — до 16:00 из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 160 человек, среди них 24 ребенка. Об этом 17 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

В ведомстве сформированы списки эвакуированного населения.