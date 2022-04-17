Самара, , 16:19 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, в Самаре на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» примут «Краснодар». Матч 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 начнется в 16:30 по московскому времени.

ФК «Краснодар»

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Илья Гапонов, Глен Бейл, Роман Ежов, Денис Якуба, Александр Коваленко, Антон Зинковский, Владислав Сарвели, Максим Глушенков.

«Краснодар»: Матвей Сафонов, Евгений Чернов, Александр Мартынович, Олег Исаенко, Сергей Бородин, Вячеслав Якимов, Богдан Рейхмен, Никита Кривцов, Ираклий Манелов, Олакунле Олусегун, Владимир Ильин.

Бригада арбитров: Сергей Карасев | Валентин Мурашов | Наиль Сейфетдинов | Кирилл Силантьев | Алексей Матюнин.

В последний раз «Крылья Советов» и «Краснодар» играли между собой 30 октября 2021 года в матче 13-го тура чемпионата России. Тот матч завершился минимальной победой самарского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч на 43-й минуте забил 24-летний российский нападающий Владислав Сарвели после передачи Ивана Сергеева.