Новосибирск, , 16:20 — REGNUM Началось голосование за название новосибирского парка в пойме реки Каменки. Для этого новосибирцам нужно авторизоваться через «Госуслуги», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В парке © Алексей Лазарев

Голосование проходит на сайте «Формирование комфортной городской среды». До 30 мая жители Новосибирской области могут выбрать название из списка вариантов. Для парка предлагаются такие названия — «Мельница», «Луговой», «Каменка», «Ива», «Речной» и «За Каменским шоссе».

Напомним, пойменную территорию планируется благоустроить в 2022 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирский проект «Парк Каменка» включили в пилотную программу по созданию водно-зеленого каркаса России.

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