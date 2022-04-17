Новосибирцам предложили выбрать имя будущему затопляемому парку
Новосибирск, 17 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Началось голосование за название новосибирского парка в пойме реки Каменки. Для этого новосибирцам нужно авторизоваться через «Госуслуги», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Голосование проходит на сайте «Формирование комфортной городской среды». До 30 мая жители Новосибирской области могут выбрать название из списка вариантов. Для парка предлагаются такие названия — «Мельница», «Луговой», «Каменка», «Ива», «Речной» и «За Каменским шоссе».
Напомним, пойменную территорию планируется благоустроить в 2022 году.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирский проект «Парк Каменка» включили в пилотную программу по созданию водно-зеленого каркаса России.
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