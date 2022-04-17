Донецк, 17 апреля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Населенные пункты Гольмовский и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:32 населенный пункт Травневое — населенный пункт Гольмовский…; 14:45 населенный пункт Шумы — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего украинские силовики выпустили 23 мины калибром 120 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Ясиноватую в ДНР снова обстреляли из «Градов».