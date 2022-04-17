Берлин, 17 апреля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Резкое снижение экспорта зерновых культур из России и Украины может привести к голоду в странах Африки и Ближнего Востока. Об этом говорится в статье немецкого журнала Der Spiegel.

Government.ru Сбор зерновых

После начала специальной военной операции России на Украине страны Запада ввели экономические санкции, которые привели к практически полному прекращению экспорта российских зерновых культур. По данным Der Spiegel, на Россию и Украину приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы. Также отмечается большая доля в мировом экспорте кукурузы, ячменя и подсолнечного масла.

В статье говорится, что прекращение поставок зерновых из России и Украины скажется на многих странах мира. Некоторые из них, включая Ливан, Египет, Ливию и Йемен, могут столкнуться с непреодолимыми трудностями при поиске альтернативных поставщиков. В этом случае странам грозит резкий рост стоимости продовольствия и даже массовый голод.

Также отмечается, что мировая продовольственная проблема усугубляется и другими последствиями антироссийских санкций. В частности, санкции привели к падению поставок искусственных удобрений, значительная часть которых производится в России.